Исследование: почти 70% покупок билетов на концерты в России делают совместно

По итогам января — марта 2026 года через сервис Яндекс Афиша было реализовано 9 млн билетов на культурно-развлекательные события. Главным фактором роста стала аудитория семей с детьми: число подобных заказов подскочило на 18% относительно показателей прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Выручка от продаж через веб-сайт, приложение, а также через другие сервисы Яндекса повысилась на 29% в годовом выражении и достигла 15,4 млрд рублей. Реализация билетов на сайтах и площадках партнеров сервиса увеличилась за тот же период на 22% — до 4 млрд рублей.

Люди все чаще выбирают походы на мероприятия компаниями: об этом говорит рост «семейных заказов» (так обозначаются бронирования, где оформлено два и более билета). В январе — марте 2026 года сервис продал 9 млн билетов — это на 12,5% больше, чем в аналогичном отрезке прошлого года. При этом количество именно семейных заказов увеличилось на 18%, а их доля в общей структуре продаж приблизилась к 70%.

Концерты по-прежнему лидируют по популярности: на музыкальные мероприятия пришлось 54% всей выручки сервиса. Театры на втором месте с долей 17%, кинотеатры замыкают тройку с 9%. На мюзиклы и стендап приходится по 5% продаж. Остальные 10% распределились между спортом, цирком, выставками и прочими событиями.

По объему продаж лидируют события в Москве и Санкт-Петербурге. Среди регионов в десятку лучших вошел Ростов-на-Дону: концерт группы «Руки Вверх!» в этом городе стал единственным региональным событием в топ-10 самых продаваемых мероприятий сервиса в первом квартале.