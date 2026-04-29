В Подмосковье расширили поддержку бизнеса до 13 каналов связи

Система ЦУР «Бизнес» в Московской области принимает обращения предпринимателей по 13 каналам связи. За три года специалисты обработали более 37 тыс. заявок, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Московской области продолжает работу центр управления регионом «Бизнес». По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, система действует уже три года и за это время специалисты отработали свыше 37 тыс. обращений предпринимателей.

«ЦУР „Бизнес“ работает в Подмосковье уже три года, за это время его специалисты отработали более 37 тысяч обращений предпринимателей региона. Работа ЦУР „Бизнес“ выстраивается с учетом удобства предпринимателей. Так, в конце 2022 года оставить обращение в ЦУР „Бизнес“ можно было по восьми каналам связи, а сегодня это число достигло 13», — отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Сегодня предприниматели могут направить обращение по телефону горячей линии 0150 (с мобильного), по электронной почте: 0150@mosreg.ru, через инвестиционный портал Московской области, почту губернатора, социальные сети, приемную правительства Московской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей, платформу обратной связи, на встречах с бизнесом, через ИИ-помощника Софию, органы местного самоуправления, портал Общероссийский Народный Фронт и портал правительства МО.

Система не только помогает решать индивидуальные вопросы, но и позволяет отслеживать эффективность работы с обращениями в каждом муниципалитете и выявлять системные проблемы бизнеса. Поддержка предпринимателей в регионе ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.