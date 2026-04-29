«Мособлводоканал» устранил 297 засоров за неделю в Подмосковье

Специалисты «Мособлводоканала» за прошедшую неделю ликвидировали 297 засоров на сетях водоотведения в Подмосковье. Работы ведутся ежедневно для предотвращения подтоплений и неприятных запахов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Устранение засоров требует оперативности и профессионализма. В одних случаях работы занимают несколько минут, в других — несколько часов с привлечением каналопромывочных машин и илососов. Из труб извлекают десятки килограммов мусора.

Чаще всего специалисты находят тряпки, влажные салфетки, предметы личной гигиены и другой неразлагаемый мусор. Такие отходы затрудняют работу коммунальных служб и ускоряют износ оборудования.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывку трубопроводов. Это позволяет повысить пропускную способность сетей, предотвратить засоры и защитить коммуникации от коррозии.

Основной причиной аварийных ситуаций остается неправильная утилизация бытовых отходов. Жителям напоминают, что в унитаз можно смывать только то, что быстро разлагается в воде, а остальной мусор следует выбрасывать в контейнер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.