Виталий Мосин: электронные вешки для контроля паводков работают круглосуточно

В Подмосковном Красногорске состоялся первый форум «Развитие систем управления водным комплексом», организатором которого выступило министерство экологии и природопользования Московской области.

Мосин отметил, что ранее использовались деревянные или металлические вешки, имеющие деления. Их размещали в водных объектах для мониторинга уровня воды. По словам Мосина, в паводковые периоды эти показатели специалисты буквально отслеживали вручную, причем многое зависело от человеческого фактора.

«Мы приняли решение перейти на электронные вешки, благо на территории Московской области есть предприятия, которые производят подобного рода приборы. <…> К концу 2025 года установили 166 электронных вешек на территории Московской области и уже сейчас поступают запросы от муниципалитетов установить новые. В этом году мы будем прорабатывать вопрос создания дополнительной группировки вешек, для того чтобы более детально контролировать изменение уровня воды на водных объектах», — сказал журналистам Мосин.

Он отметил, что электронные вешки позволяют получать информацию об уровне воды в круглосуточном режиме. Также устройство имеет аккумулятор и солнечные батареи, благодаря чему они работают продолжительное время. По словам Мосина, новые вешки проводят фотофиксацию обстановки при изменении уровня воды.

«Благодаря оперативности получения информации нам удалось оперативно реагировать на происходящие изменения. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры подготовилось к изменению маршрутов для объезда территории, которая стала подтопляться. МЧС благодаря этому оперативно отправило силы и средства чтобы предотвратить подтопление каких-либо территорий. Такое взаимодействие позволило нам безопасно пройти паводковый период», — заключил Мосин.

Кроме того, упомянутая система сократило время получения информации и реагирование на нее профильных служб в десятки раз, отметил Мосин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.

