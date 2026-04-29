В Подмосковье врачи выявили меланому у 55-летнего мужчины

В Люберцах врачи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера диагностировали меланому у 55-летнего мужчины, который обратился с подозрительным образованием на коже. После обследования пациента направили к онкологу, где диагноз подтвердился, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился в Люберецкий филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера с жалобой на образование на коже туловища. По его словам, оно появилось 1–2 года назад и постепенно увеличивалось.

При осмотре врач-дерматовенеролог выявил черное образование диаметром около 1 см с неровными краями, расположенное на пигментном пятне размером до 2 см. Дерматоскопия показала асимметрию, неоднородность цвета и атипичные структуры. С предварительным диагнозом «меланома» пациента экстренно направили в центр амбулаторной онкологической помощи, где гистологическое исследование подтвердило злокачественный процесс.

«В данном случае своевременное обращение и профессиональная дерматоскопия позволяют заподозрить злокачественный процесс уже на этапе осмотра и незамедлительно направить пациента к профильным специалистам», — сообщила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Анна Яровицина.

Пациенту провели хирургическое лечение. В настоящее время он продолжает наблюдаться у врача-онколога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.