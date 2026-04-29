НАТО может напасть на юг России, считают в Госдуме

Португальские корабли — носители беспилотников НАТО могут быть использованы для удара по российской береговой линии Черного моря, допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал предупреждение португальского аналитика Алешандри Геррейру о возможных провокациях против России со стороны натовского флота, сообщает Газета.ru .

«Такие корабли могут быть использованы для нанесения ударов по береговой инфраструктуре, по портовой инфраструктуре, по нашим нефтеперегонным заводам, которые находятся на урезе воды, по нефтеналивным терминалам. Это нанесение удара по Черному морю», — полагает законодатель.

По его словам, под удар может попасть как военная, так и гражданская инфраструктура, включая население южных регионов.

«Корабль этот в случае чего будет уничтожен, как и в случае любой провокацией. Мы уже не будем [выяснять], провокация это или нет. Догадываться никто не собирается. Любой противник и любой объект, с которого наносятся удары по российской территории, будет уничтожен», — подытожил Колесник.

Ранее эксперт Алешандри Геррейру заявил, что первый в Европе корабль — носитель беспилотников D. João II, построенный для ВМС Португалии, может быть задействован в антироссийских провокациях по требованию НАТО. Судно способно перевозить воздушные, подводные и наземные дроны. Его передачу Португалии планируют в первой половине 2027 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.