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Небензя: Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине

Постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя заявил, что Европа является единственным игроком на международной арене, который хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался, сообщает РИА Новости .

«Ставшая на рельсы милитаризма Европа — сегодня единственный игрок на международной арене, который желает продолжения войны и всеми силами противится любым реалистичным инициативам по регулированию конфликта», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Европа планирует разместить на Украине не более 30 тыс. военных в Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге.

По данным издания, страны Европы на неформальной встрече в Париже 19 февраля договорились о формате присутствия военных на Украине