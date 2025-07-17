Россиянам напомнили об опасности заражения сибирской язвой от укусов мошек

Летом укусы мошек становятся частой проблемой, особенно в районах с повышенной влажностью. Хотя сами по себе эти укусы обычно не представляют серьезной угрозы и ограничиваются зудом и раздражением, возможны и более тяжелые последствия. Среди них — выраженные аллергические реакции, занесение вторичной инфекции, а также передача некоторых опасных болезней, расскзаала терапевт, дерматовенеролог и специалист по превентивной медицине клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко, сообщает Газета.ru .

«Укусы мошек сами по себе редко вызывают серьезные проблемы, в основном ограничиваясь неприятным зудом и дискомфортом. Однако существуют определенные риски. Например, у чувствительных людей могут возникнуть сильные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, хотя такие случаи редки. Также расчесывание ранки может привести к вторичной инфекции и воспалению. В редких случаях через укусы мошек можно заразиться инфекционными заболеваниями, такими как сибирская язва или туляремия», — пояснила специалист.

После укуса обычно появляется покраснение, отек, зудящий волдырь или уплотнение, возможны болезненность и раздражение при касании. У некоторых людей реакция бывает особенно выраженной, с сильным отеком окружающих тканей.

При укусе мошки важно своевременно принять меры. Сначала промойте пораженный участок прохладной водой с мылом, чтобы удалить остатки слюны насекомого. Избегайте расчесывания, чтобы не занести инфекцию. Для уменьшения отека и зуда приложите холодный компресс или лед.

По словам Кызымко, чтобы облегчить симптомы, можно использовать антигистаминные мази. Также помогает крем с гидрокортизоном (не более 1%) для уменьшения воспаления и красноты. При сильной местной аллергии рекомендуется принять антигистаминные препараты внутрь. Если же развивается системная реакция — например, распространенная сыпь, отек дыхательных путей, затрудненное дыхание или потеря сознания — немедленно вызывайте скорую. При появлении признаков инфекции, таких как нагноение, усиливающееся покраснение или лихорадка, обратитесь к врачу.