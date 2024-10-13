«Не будите зверя»: Медведев ответил польскому генералу на угрозы удара по Петербургу
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление польского генерала о возможности нападения на Санкт-Петербург
Ранее экс-глава генштаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что в случае возможной войны с Россией Петербург будет атакован в первую минуту конфликта. По словам экс-военного, у Варшавы есть 800 дальнобойных ракет, которые ударят по стратегическим объектам РФ в радиусе 300 км.
«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — написал Медведев в своем Telegram-канале.
В сентябре польские военнослужащие обвинили Россию в проведении «информационно-психологической операции» во время большого наводнения в стране. При этом ВС Польши не привели конкретных доказательств данного утверждения.