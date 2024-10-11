сегодня в 17:15

Военные Польши задумались о наступлении на Петербург

Военные из Польши и стран Балтии заявили о готовности атаковать российский Санкт-Петербург в случае конфликта с РФ, сообщает «Лента дня» .

Ранее литовское руководство заявило, что после окончания украинского конфликта Россия может направить «империалистический экспансионизм» на балтийские страны.

Генштаб Польши предупредил, что ответ этом случае будет мгновенным, если ВС РФ пересекут границу. Для этого Варшава приобретает ракеты с дальностью до 900 км.

Ранее Польша обвинила Россию в информационной войне на фоне масштабного наводнения в стране. Но Варшава не привела никаких конкретных доказательств этого утверждения.