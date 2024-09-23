Польша обвинила РФ в информационной войне на фоне масштабного наводнения

Польские военные обвинили РФ в проведении «информационно-психологической операции» во время большого наводнения в стране, сообщает «Царьград» .

На юго-западе Польши еще продолжается наводнение, которое было вызвано аномальным количеством осадков. В стране реки вышли из берегов, они затопили дома и улицы. Польские власти объявили режим стихийного бедствия.

Но вместо того, чтобы сосредоточиться на помощи пострадавшим, Польша обвиняет Россию. Военные выпустили заявление, где подчеркнули, что РФ якобы использует сложившуюся в стране ситуацию в собственных целях. При этом они не привели конкретных доказательств данного утверждения.

Сильнейшие наводнения в ЕС начались 13 сентября из-за шторма «Борис». Они затронули государства Центральной и Восточной Европы. В Польше данное наводнение считают самым сильным с 1997 года.