В Стамбуле стартовал третий раунд прямых переговоров России и Украины

Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров по урегулированию текущего кризиса во дворце Чираган в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Командой российских переговорщиков руководит помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Представители обеих стран находятся во дворце Чираган в Стамбуле.

Ранее Турция сообщила, что третий раунд переговоров между сторонами должен был стартовать в 19:00 по московскому времени, однако фактически делегации начали обмениваться мнениями в 20:38 по Москве.

На переговорах присутствует министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. На первых двух раундах, которые состоялись 16 мая, а затем 2 июня, он также был.

Известно, что украинская сторона намерена настаивать на третьем раунде переговоров на полном прекращении огня в зоне соприкосновения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.