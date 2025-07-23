Зеленский: Украина на переговорах с Россией будет настаивать на завершении огня
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинская делегация на переговорах с представителями РФ будет предлагать немедленно и полностью завершить огонь и удары по инфраструктуре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Страна.ua».
До этого украинские СМИ писали, что киевский режим якобы попытается добиться на переговорах встречи двух глав государств. РФ, наоборот, планировала уделить внимание другим мирным инициативам.
Переговоры между представителями России и Украины пройдут в Стамбуле 23 июля в 19:00. Их организуют во дворце Чираган.
Ранее сообщалось, что российская делегация уже прилетела в Стамбул. Ее глава — помощник президента РФ Владимир Мединский — приехал в поло с надписью Putin Team.