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Зеленский: Украина на переговорах с Россией будет настаивать на завершении огня

Украинская делегация на переговорах с представителями РФ будет предлагать немедленно и полностью завершить огонь и удары по инфраструктуре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Страна.ua» .

До этого украинские СМИ писали, что киевский режим якобы попытается добиться на переговорах встречи двух глав государств. РФ, наоборот, планировала уделить внимание другим мирным инициативам.

Переговоры между представителями России и Украины пройдут в Стамбуле 23 июля в 19:00. Их организуют во дворце Чираган.

Ранее сообщалось, что российская делегация уже прилетела в Стамбул. Ее глава — помощник президента РФ Владимир Мединский — приехал в поло с надписью Putin Team.