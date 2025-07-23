Мединский прилетел на переговоры с Украиной в поло Putin team

Помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский прибыл в Стамбул, где пройдут консультации с украинской делегацией. Политик вышел из самолета в поло с надписью Putin team, обратил внимание ТАСС .

По прилете в Стамбул Мединский также заявил, что знает о том, что киевские коллеги намерены добиваться проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Последний ранее также заявлял, что его переговорщики будут настаивать на немедленном прекращении огня в зоне СВО.

В Кремле сообщали, что третий раунд переговоров Москвы и Киева запланирован на вечер среды, 23 июля. Ранее украинская делегация уже прибыла в Анкару, где, по информации СМИ, ее представители встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам двух прошлых раундов российско-украинских консультаций переговорщики согласовали обмен военнопленными, телами погибших военных и возвращение тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных.