Фото - © Помощник президента РФ Владимир Мединский (слева) и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на прямых переговорах между делегациями России и Украины/РИА Новости, Александр Рюмин

сегодня в 15:54

Делегация РФ приехала в Стамбул для участия в переговорах с Украиной

Делегация РФ прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Они должны начаться в 19:00, сообщает ТАСС .

До этого в Стамбул приехала украинская делегация. Она встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россию на переговорах будут представлять помощник президента РФ и глава делегации Владимир Мединский, замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Переговоры должны пройти во дворце Чириган. Главой переговорной группы от Украины назначен секретарь СНБО и бывший глава Минобороны Рустем Умеров.