Делегация РФ приехала в Стамбул для участия в переговорах с Украиной
Фото - © Помощник президента РФ Владимир Мединский (слева) и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на прямых переговорах между делегациями России и Украины/РИА Новости, Александр Рюмин
Делегация РФ прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Они должны начаться в 19:00, сообщает ТАСС.
До этого в Стамбул приехала украинская делегация. Она встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Россию на переговорах будут представлять помощник президента РФ и глава делегации Владимир Мединский, замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Переговоры должны пройти во дворце Чириган. Главой переговорной группы от Украины назначен секретарь СНБО и бывший глава Минобороны Рустем Умеров.