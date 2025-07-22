Зеленский поручил сформировать делегацию для третьего раунда переговоров с РФ

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Владимир Зеленский: я поручил сформировать делегацию для переговоров с Россией

Для проведения очередного раунда переговоров с Россией в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение о создании делегации, сообщает RT .

«Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной», — написал он в Telegram-канале.

Президент Украины акцентировал внимание на том, что руководителем украинской группы переговорщиков вновь назначен секретарь СНБО и бывший глава Минобороны Рустем Умеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что третий раунд переговоров с украинской делегацией состоится на этой неделе.