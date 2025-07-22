Песков: РФ надеется на проведение 3 раунда переговоров с Украиной на этой неделе

В Кремле надеются, что третий раунд переговоров с украинской делегацией в Стамбуле будет организован на этой неделе, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

На переговорах планируют обсудить меморандумы обеих сторон. Встречу собираются провести в турецком Стамбуле.

Представителям России и Украины придется довольно много поработать. После этого могут быть обсуждены перспективы проведения встречи «в верхах», добавил Песков.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что следующий раунд переговоров может пройти 24-25 июля. На встрече будут обсуждаться не только меморандум о мирном соглашении, но и решение гуманитарных вопросов между странами.