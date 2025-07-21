РИА Новости: новый раунд переговоров РФ и Украины пройдет 24–25 июля

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Встреча России и Украины пройдет в Стамбуле 24–25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные источника.

Собеседник агентства заявил, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет на этой неделе. Встреча состоится 24–25 июля.

По словам источника РИА Новости, на переговорах стороны обменяются мнениями по поводу меморандумов о мирном соглашении. Также они решат гуманитарные вопросы.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский анонсировал, что переговоры РФ и Киева запланированы на 23 июля. По его словам, стороны обсудят в том числе обмен пленными.

Москва пока что официально не назвала точную дату очередного раунда переговоров РФ и Украины.