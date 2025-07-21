Зеленский анонсировал встречу с Россией 23 июля в Турции

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что очередной раунд переговоров Москвы и Киева запланирован на 23 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» .

Он сделал заявление о дате встречи после совещания с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. По словам Зеленского, они обсудили подготовку обмена и еще одной встречи в Стамбуле с Россией.

Умеров сказал Зеленскому, что переговоры с Москвой состоятся 23 июля.

О том, что встреча Москвы и Киева может состояться уже на этой неделе, писала газета Independent. По ее данным, на переговорах стороны обсудят «ограниченный круг вопросов».

При этом в Кремле официально еще не назвали точную дату переговоров с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее лишь отметил, что проекты РФ и Украины по переговорам противоположны, предстоит большая работа в этом направлении.