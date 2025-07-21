Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проекты меморандумов Украины и России по мирным переговорам полностью противоречат друг другу, предстоит еще очень много работы, сообщает «Царьград» .

«Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам», — сказал представитель Кремля.

Россия настаивает на нейтральном статусе Украины и введение запрета на войска третьих стран на территории РФ. Владимир Зеленский ранее назвал эти требования ультиматумами и отказался от них.

После этого президент Украины сообщил о планах по проведению очередной встречи на этой неделе. В Кремле их поддержали, но не назвали точную дату проведения переговоров.

В свою очередь, политолог и историк Александр Севастьянов заявил, что все бывшие советские республики, кроме Белоруссии, постепенно отдаляются от России. Все они питают иждивенческие настроения.