«Предстоит большая работа»: Песков оценил ход переговоров с Украиной
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проекты меморандумов Украины и России по мирным переговорам полностью противоречат друг другу, предстоит еще очень много работы, сообщает «Царьград».
«Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам», — сказал представитель Кремля.
Россия настаивает на нейтральном статусе Украины и введение запрета на войска третьих стран на территории РФ. Владимир Зеленский ранее назвал эти требования ультиматумами и отказался от них.
После этого президент Украины сообщил о планах по проведению очередной встречи на этой неделе. В Кремле их поддержали, но не назвали точную дату проведения переговоров.
В свою очередь, политолог и историк Александр Севастьянов заявил, что все бывшие советские республики, кроме Белоруссии, постепенно отдаляются от России. Все они питают иждивенческие настроения.