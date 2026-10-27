Мать погибшего под Курском десантника стала волонтером военгоспиталя в Москве

Москвичка Ольга Кожемякина присоединилась к волонтерам военного госпиталя имени Бурденко в Москве после смерти ее сына во время освобождения Курской области. Раз в неделю она ездит из Воскресенска в Химки помогать раненым, сообщает «Вечерняя Москва» .

Гвардии рядовой Даниил Кулигин погиб 22 марта 2025 года под селом Новенькое Курской области. До службы в десанте он полгода воевал в составе морской пехоты. Второй контракт Даниил подписал 28 декабря 2024 года, в 48-й день рождения матери.

Ольга познакомилась с организацией «Круги мира» в январе 2025 года и начала снимать фотопроект о ее волонтерах. После потери сына она долго не могла работать фотографом. Летом прошла обучение и стала помогать пациентам филиала госпиталя: мыть голову, бриться, стричь ногти. Дорога туда занимает три часа в одну сторону.

«Я человек коммуникабельный и умею находить подход, — объяснила Ольга. — В этой работе реализуется материнская часть моей души».

В сентябре 2025 года Кожемякина завершила проект «Сестры» — портреты сорока соратниц. Каждую она сняла с цветком, отражающим характер героини. Сама фотограф позировала с камерой. Выставка проходит в галерее Союза женщин России «Особый дар».

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