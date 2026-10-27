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Москва примет третий саммит «Россия — Африка» 28 и 29 октября

На третий саммит «Россия — Африка» в Москве приедут делегаты из 48 африканских стран. Из них 22 государства направят своих глав, сообщает MIR24.TV .

Участники обсудят инвестиционные, инфраструктурные и логистические проекты. Программа включает четыре трека: суверенитет, экономика, социогуманитарное сотрудничество, технологии и инновации.

Политолог Высшей школы экономики Анастасия Гаврилова связала повестку форума со стратегическими приоритетами Африканского союза до 2063 года. Среди ключевых тем она назвала цифровизацию, искусственный интеллект, мирный атом, продовольственную безопасность и переход на альтернативные валюты во взаиморасчетах.

Стороны планируют заключить коммерческие и межправительственные соглашения и утвердить план совместных действий на 2027–2029 годы.

«Официальное подтверждение участия со стороны более чем 40 государств доказывает предметный интерес африканских партнеров к углублению диалога. Высокая плотность встреч на полях форума, запланировано свыше 20 переговоров Владимира Путина, подтверждает обоюдную готовность к переходу к практическому сотрудничеству», — подытожила политолог в интервью MIR24.TV.

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