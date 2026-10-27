В Волоколамске 55 жителей получили звание «Ветеран труда»

С начала года 55 жителей Волоколамского муниципального округа получили удостоверение «Ветеран труда». Почетное звание присваивают гражданам России за многолетний добросовестный труд.

«Претендовать на звание могут проживающие в области граждане России, чей трудовой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо соответствует выслуге лет, необходимой для назначения пенсии», — пояснил начальник управления Александр Степанов.

Обязательное условие — наличие орденов или медалей СССР или РФ, почетных грамот или благодарности президента России либо ведомственных знаков отличия за заслуги в труде или службе. При этом продолжительность работы в соответствующей сфере должна составлять не менее 15 лет.

Оформить звание и положенные льготы можно через комплексную услугу «Ветеран труда»: https://uslugi.mosreg.ru/services/22757. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.