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В Ступине разъяснили ситуацию в детском саду

В связи с появившейся в социальных сетях информацией о возможном инциденте в одном из дошкольных учреждений городского округа Ступино администрацией были рассмотрены обстоятельства ситуации. Информация о причинении вреда ребенку не подтвердилась, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

При этом любая ситуация, вызывающая обеспокоенность родителей, требует внимательного отношения и объективного рассмотрения.

Напоминаем родителям, как действовать, если возникли вопросы о безопасности ребенка в детском саду.

Обратитесь к воспитателю или заведующему учреждением для выяснения обстоятельств. Если вопрос не удалось решить на уровне детского сада, направьте обращение в управление образования городского округа Ступино. При описании ситуации укажите дату, обстоятельства произошедшего и имеющиеся сведения, которые помогут объективно разобраться в вопросе. Если существует непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка, незамедлительно обратитесь за экстренной помощью.

Для удобства родителей подготовили памятку с рекомендациями по действиям в подобных ситуациях и порядку обращения за помощью.

Безопасность детей, открытый диалог с родителями и своевременное реагирование на обращения остаются важнейшими задачами дошкольных образовательных учреждений округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.