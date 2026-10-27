Bild: немецкий спецназ готовится к возможной войне с Россией

Немецкое командование специальных операций (KSK) проводит тренировки, готовясь к возможной войне с Россией. Об этом рассказал бригадный генерал Андреас Кюне, сообщает РБК со ссылкой на Bild.

По словам Кюне, Германия «ориентируется на противника в лице России».

Раньше подобные операции спецназа планировались примерно на три дня, после чего военные возвращались домой. Теперь бойцам приходится больше времени проводить в полевых условиях, подчеркнул бригадный генерал.

Он уточнил, что спецназовцы тренируются противостоять танкам, артиллерии, БПЛА и средствам радиоэлектронной борьбы. Кроме того, они обучаются действовать в условиях сильных холодов.

Президент РФ Владимир Путин ранее не раз заявлял, что Россия не собирается вступать в военный конфликт с Европой. Для этого нет причин.

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