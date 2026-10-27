«ПСК Фарма» из Дубны ожидает роста экспорта почти на 70% по итогам 2026 года

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» планирует увеличить экспорт примерно на 69% по итогам 2026 года. Планы зарубежной экспансии производитель представил на заседании совета по развитию экспортного потенциала Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«ПСК Фарма» представила план расширения зарубежного присутствия в условиях регуляторных ограничений на заседании совета по развитию экспортного потенциала Подмосковья. Заседание провела зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, резидент особой экономической зоны «Дубна» при поддержке региона создал научно-производственный комплекс полного цикла. Инвестиции превысили 11 млрд рублей. На 17 линиях выпускают 13 лекарственных форм, включая генно-инженерные биологические препараты, химические соединения и средства для ингаляционной терапии.

Портфель компании включает более 100 технологически сложных препаратов, еще более 100 находятся в разработке. 80% портфеля составляют технологически сложные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Сегодня лекарственные средства поставляются в шесть стран ЕАЭС и СНГ, у нас более 25 регистрационных удостоверений в ближнем зарубежье. По итогам 2026 года мы ожидаем рост экспорта примерно на 69% от года к году», — рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Она отметила конкурентоспособность российских препаратов, произведенных по стандартам GMP, и вклад зарубежной экспансии в цели стратегии «Фарма-2030».

Компания намерена расширять присутствие в ЕАЭС и СНГ, затем выйти на рынки Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Для этого она готовит международные регистрационные досье, проходит сертификацию «Сделано в России» и развивает партнерство с местными дистрибьюторами. Проработку новых рынков продолжат совместно с фондом поддержки ВЭД Московской области.

Меры поддержки экспортеров представлены на инвестиционном портале региона. Поддержку предпринимателей оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.