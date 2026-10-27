«Легкие деньги» обернутся штрафом: за сбор рогов в заповеднике могут наказать

Осенью масса россиян ринулись в леса на поиски рогов оленей и лосей. В это время года животные сбрасывают их естественным образом. Некоторые коллекционеры, изготовители сувениров готовы предложить за них немалые деньги. Однако в поисках легких денег можно забрести на заповедные территории и охраняемые зоны.

«Даже если рога животное сбросило естественным образом, и они лежат на земле, это не означает, что их можно свободно забрать. Если человек собирает рога на территории заповедника или национального парка, нарушая установленный режим охраны, его могут привлечь к ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ», — рассказал Костин.

Речь идет о статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Для граждан предусмотрен штраф от 3 000 до 4 000 рублей с конфискацией незаконно собранных рогов и орудий совершения правонарушения либо без нее. Норма распространяется на нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

Если человеку попали в руки рога животного, занесенного в Красную книгу РФ или охраняемого международными договорами, может применяться ст. 8.35 КоАП РФ (устанавливает административную ответственность за действия, которые угрожают редким и исчезающим видам живых организмов). Тут для граждан предусмотрен штраф от 2 500 до 5 000 рублей с возможной конфискацией рогов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.