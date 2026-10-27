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Двое подростков на мопеде влетели в авто и попали в больницу в Подмосковье

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Накануне вечером в Одинцовском округе двое подростков, ехавших на мопеде, столкнулись с иномаркой Chevrolet, получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает прокуратура Московской области.

Мопедом управлял 14-летний парень. Он и несовершеннолетний пассажир с травмами были госпитализированы с места ДТП.

По факту аварии Одинцовская городская прокуратура начала проверку.

В ходе нее в том числе оценят исполнение родителями своих обязанностей по обеспечению безопасности детей.

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