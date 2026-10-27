Двое подростков на мопеде влетели в авто и попали в больницу в Подмосковье Происшествия сегодня в 10:52 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Накануне вечером в Одинцовском округе двое подростков, ехавших на мопеде, столкнулись с иномаркой Chevrolet, получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает прокуратура Московской области.

Мопедом управлял 14-летний парень. Он и несовершеннолетний пассажир с травмами были госпитализированы с места ДТП. По факту аварии Одинцовская городская прокуратура начала проверку. В ходе нее в том числе оценят исполнение родителями своих обязанностей по обеспечению безопасности детей. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.