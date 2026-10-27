Вдова Миши Маваши просит поклонников помочь с похоронами рэпера

Вдова рэпера Миши Маваши (Михаил Ниц) Екатерина обратилась к подписчикам с просьбой помочь с похоронами. Она отметила, что после трагедии вынуждена решать множество организационных вопросов.

Екатерина отметила, что смерть ее любимого человека — это инфоповод для СМИ, а для нее — это конец жизни и бессмысленность существования. Никаких комментариев журналистам она не дает.

«Когда пройдут похороны, я сама еще не знаю. Только скоро увижусь со всеми. Мама, брат и все остальные уже в пути. Сбор настоящий. На карту Миши собирать нельзя. На мою тоже, ее просто заблокируют. Ищем выходы. Поддерживать или нет — решать вам», — написала Екатерина в Telegram-канале.

Она поблагодарила поклонников Маваши за поддержку и подчеркнула, что она не одна только благодаря рэперу. Близкие артиста объявили сбор для помощи семьи, чтобы достойно похоронить покойного.

Маваши и Екатерина поженились 15 октября, но уже через 10 дней он трагически погиб в своей квартире в Воронеже. В этот момент супруга находилась в соседней комнате. Рассматривается несколько причин смерти артиста, в том числе самоубийство.

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