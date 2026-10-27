«Добробот» помог более 67 тыс жителей Подмосковья с вопросами земли и имущества

Виртуальный консультант «Добробот» с момента запуска в августе 2025 года помог 67 374 гражданам и предпринимателям разобраться в вопросах недвижимости и земельных отношений, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Добробот» разработали совместно министерство имущественных отношений и министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Сервис помогает жителям и бизнесу взаимодействовать с государственными органами.

Пользователю достаточно описать проблему в чате обычными словами — знать юридические термины и номера статей закона не требуется. Помощник задает уточняющие вопросы, собирает сведения и направляет на нужную страницу регионального портала госуслуг с подходящей формой заявления.

Сервис консультирует по вопросам изменения назначения земли, оформления аренды и получения справок об отсутствии долгов. Такой подход помогает реже допускать ошибки при заполнении документов и сокращает сроки их рассмотрения.

«Земельная сфера всегда считалась одной из самых сложных. Больше чем за год «Добробот» обработал свыше 508,5 тысячи самых разных запросов», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По словам министра, жители стали увереннее подходить к оформлению прав, а сервис позволяет собственникам решать вопросы быстро и без стресса.

Консультант доступен на главной странице регионального портала госуслуг, в разделах «Жилье» и «Земля», а также в мобильном приложении «Добродел». Устанавливать дополнительные программы или искать специальные сайты не нужно.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.