Эрдоган встречается с приехавшей на переговоры с Россией украинской делегацией

Делегация Украины, прибывшая в Турцию на переговоры с российскими представителями, встречается с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Встреча уже началась, но других подробностей пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».

В Верховной раде утверждали, что сперва украинские делегаты проведут консультации в Анкаре, после — отправятся в Стамбул на переговоры с представителями РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что третий раунд переговоров Москвы и Киева запланирован на вечер 23 июля. Консультации должны пройти в турецком Стамбуле.

По итогам двух прошлых раундов переговоров российская и украинская делегации договорились об обмене военнопленными и телами погибших военных, а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных.