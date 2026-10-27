Детский травматолог Подмосковья объяснил, как правильно носить гипс

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев рассказал о правилах ухода за гипсовой повязкой и симптомах, требующих срочного обращения к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач МОЦОМД Александр Владимирович Григорьев объяснил, что гипсовая повязка фиксирует конечность в анатомически правильном положении на весь период срастания костей. Соблюдение правил ее ношения помогает избежать увеличения срока лечения и повреждений кожи. Привыкнуть к жесткой конструкции бывает трудно как взрослым, так и детям.

«Гипсовая повязка должна оставаться целой весь период сращения костей, поэтому очень важно при любом ее нарушении или повреждении обращаться к врачу-травматологу/врачу-специалисту. Категорически запрещается самостоятельно снимать повязку», — подчеркнул Александр Григорьев.

Гипс необходимо беречь от воды: при намокании он теряет фиксирующие свойства, а влага под повязкой может привести к инфекции. Нельзя пытаться устранить зуд с помощью спицы, линейки или других предметов — это может вызвать травму. Облегчить зуд помогут легкие постукивания по гипсу.

Незамедлительно обратиться к лечащему врачу нужно, если кожа под повязкой сильно чешется, гипс сломался или стал мягким. Срочная консультация также необходима, если повязка жмет или давит, а боль и отек не проходят даже при приподнятом положении конечности.

Другие тревожные признаки — прохладная, болезненная или синюшная конечность, неприятный запах из-под гипса и повышенная температура тела. Врач рекомендовал соблюдать назначения лечащего специалиста и обращаться за консультацией при любых сомнениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.