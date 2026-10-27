В Люберецкой больнице провели более 8 тыс процедур гемодиализа

Люберецкая больница с начала года провела свыше восьми тысяч процедур гемодиализа в стационарном и амбулаторном подразделениях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гемодиализ замещает утраченную функцию почек: аппарат очищает кровь от токсических веществ и продуктов метаболизма. По словам заведующей нефрологическим центром Ольги Повалей, два подразделения Люберецкой больницы — амбулаторное и стационарное — оснащены 19 аппаратами «искусственная почка».

«Люберцы — один из немногих округов, где в муниципальной больнице есть собственное отделение амбулаторного диализа. Оно играет очень важную социальную роль: продлевает жизнь больным с терминальной почечной недостаточностью. При этом многие пациенты продолжают активно жить и работать», — отметила Ольга Повалей.

Амбулаторное отделение на базе поликлиники № 6 обслуживает жителей городского округа Люберцы. Сейчас лечение там получают 52 пациента. Каждый проходит процедуру три раза в неделю — примерно 13 раз в месяц.

Больница также выполняет функции межрайонного нефрологического центра на базе стационара № 3 в поселке Красково. По словам заведующей, около половины его пациентов — жители других территорий Московской области.

Гемодиализ является одним из этапов трансплантации почки. Пациентов младше 65 лет без онкологических заболеваний, начавших гемодиализ, включают в лист ожидания пересадки почки. Направление на гемодиализ выдает врач-терапевт. Процедуру проводят по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.