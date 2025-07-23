Делегации России и Украины прибыли на место проведения переговоров

Российская и украинская делегации прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где пройдет третий раунд двусторонних переговоров между странами, сообщает ТАСС . Команду переговорщиков Москвы возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, команду Киева — министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ожидается, что стороны начнут консультации в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в ходе консультаций его делегаты будут настаивать на немедленном прекращении огня на фронте. Глава российской делегации Мединский также заявлял, что он слышал о том, что украинские переговорщики намерены добиваться проведения личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В ходе 2025 года делегации Москвы и Киева уже дважды встречались на переговорах в Турции. В ходе консультаций РФ и Украина согласовывали в том числе обмены военнопленными и телами погибших, которые уже проведены.