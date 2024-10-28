Назван срок закрытия генконсульства РФ в Познани
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Посол РФ Сергей Андреев заявил, что польские власти озвучили срок, до которого российскому генконсульству в городе Познань нужно закрыться. Согласно ноте, диппредставительство попросили прекратить работу до полуночи 30 ноября, сообщает РИА Новости.
До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Сотрудников дипломатического представительства признают персонами нон-грата в Польше.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва даст болезненный ответ на отзыв согласия на работу генконсульства в Познани. Она также предупреждала, что польским дипломатам следует подготовиться к отъезду из России.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение польских властей о закрытии российского генконсульства в Польше фразой «Bóbr kurwa!»