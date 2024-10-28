Назван срок закрытия генконсульства РФ в Познани

Посол РФ Сергей Андреев заявил, что польские власти озвучили срок, до которого российскому генконсульству в городе Познань нужно закрыться. Согласно ноте, диппредставительство попросили прекратить работу до полуночи 30 ноября, сообщает РИА Новости .

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Сотрудников дипломатического представительства признают персонами нон-грата в Польше.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва даст болезненный ответ на отзыв согласия на работу генконсульства в Познани. Она также предупреждала, что польским дипломатам следует подготовиться к отъезду из России.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение польских властей о закрытии российского генконсульства в Польше фразой «Bóbr kurwa!»