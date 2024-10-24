«Bóbr kurwa!»: Медведев показал бобра с флагом, говоря о Польше

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter) прокомментировал решение Польши о закрытии российского генконсульства в городе Познань. Политик указал, что польская сторона проявляет недружественные шаги по отношению к Москве.

Свой пост Медведев написал на английском языке. Он отметил, что Польша закрывает российское диппредставительство и намерена выслать посла Москвы из страны.

В ответ на это Медведев отметил, что в 1920-е годы «правосудие было быстрым для посланников из вражеских стран», и тому есть исторические примеры.

«Bóbr kurwa!» — написал Дмитрий Медведев в конце публикации, добавив фотографию бобра с маленьким польским флагом.

Ранее зампред Совета Безопасности России ответил экс-президенту США Дональду Трампу после его слов про якобы угрозы «ударить по гребаной Москве».