Медведев ответил «шелковому» Трампу словами о «гребаном Вашингтоне»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X (бывший Twitter) ответил экс-президенту США Дональду Трампу на его угрозу «ударить по гребаной Москве». По словам политика, «на такие слова есть только один ответ: ваш гребаный Вашингтон тоже пострадает».

Ранее Дональд Трамп заявил, что якобы во время переговоров с Владимиром Путиным угрожал ему «ударить прямо в центр гребаной Москвы» за Украину. В Кремле слова республиканца сочли эмоциональными, отметив, что целый ряд мировых лидеров пренебрегает «информационной гигиеной».

«Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — утверждал Трамп в интервью The Wall Street Journal (цитата по РБК).

В ответ на это Медведев отметил, что экс-глава США вряд ли угрожал нанести удар по российской столице, ведь на переговорах политик «шелковый». В целом отношения с Трампом «довольно теплые», написал зампредседателя Совета Безопасности России, добавив к посту смеющийся эмодзи.