Кремль отреагировал на угрозу Трампа «ударить прямо в центр гребаной Москвы»

Песков о словах Трампа про удар по Москве: звучит много эмоциональных заявлений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозу экс-главы США Дональда Трампа «нанести удар прямо в центр гребаной Москвы», если Россия «будет гоняться» за Украиной. По словам резидента Кремля, сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений, сообщает РИА Новости .

Песков отметил, что в Кремле стараются не выдавать на публику разговоры первых лиц государств. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина также обратил внимание, что многие мировые лидеры не соблюдают «информационную гигиену», и это остается на их совести.

Ранее Дональд Трамп в интервью интервью The Wall Street Journal утверждал, что угрожал Владимиру Путину «нанести такой сильный удар», что он «даже не поверит». Экс-хозяин Белого дома грозился осуществить свою угрозу, если Путин «будет гоняться за Украиной».

«Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — говорил Трамп (цитата по РБК ).

По словам Трампа, на эти слова Путин ответил ему no way, что можно перевести как «не может быть» или «ни за что».