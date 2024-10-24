Польских дипломатов могут вскоре выгнать из России
Захарова: польским дипломатам нужно приготовиться к отъезду из России
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Дипломатам польского МИД нужно готовиться к отъезду из РФ. Об этом сказала РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне сообщений о высылке работников консульства с территории республики.
«Пожировали в РФ, пора и честь знать», — подчеркнула Захарова.
Сегодня пресс-секретарь польского министерства иностранных дел Павел Вроньский сказал, что 10 работникам генконсульства России в Познани нужно уехать с территории республики. Среди них и три дипломата.
До этого министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский отозвал согласие на функционирование диппредставительства РФ в Познани. Оно перестанет работать в начале ноября.