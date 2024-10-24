Польских дипломатов могут вскоре выгнать из России

Захарова: польским дипломатам нужно приготовиться к отъезду из России

Дипломатам польского МИД нужно готовиться к отъезду из РФ. Об этом сказала РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне сообщений о высылке работников консульства с территории республики.

«Пожировали в РФ, пора и честь знать», — подчеркнула Захарова.

Сегодня пресс-секретарь польского министерства иностранных дел Павел Вроньский сказал, что 10 работникам генконсульства России в Познани нужно уехать с территории республики. Среди них и три дипломата.

До этого министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский отозвал согласие на функционирование диппредставительства РФ в Познани. Оно перестанет работать в начале ноября.