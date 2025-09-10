сегодня в 18:57

«Началось!»: Трамп отреагировал на ситуацию со сбитыми дронами в Польше

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками, которые сбили в Польше прошедшей ночью.

«Что там происходит с Россией, нарушающей беспилотниками воздушное пространство Польши? Начинается!», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранним утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, речь идет об «огромном количестве» беспилотников, которые якобы принадлежат РФ. Представляющие опасность БПЛА были сбиты. Фото одного из упавших дронов было опубликовано в СМИ.

После инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши НАТО запустило применение статьи №4 Североатлантического договора.

