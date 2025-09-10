Беспилотники над Польшей: что известно об инциденте 10 сентября и при чем здесь Россия

Что случилось в польском воздушном пространстве и на земле в ночь на 10 сентября и какую реакцию вызвало, читайте в материале РИАМО.

Что произошло в небе над Польшей 10 сентября 2025 года

Фото - © РИА Новости, Виктор Толочко

Ранним утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что воздушное пространство страны было нарушено.

«Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отсчет от оперативного командира», – написал Туск.

Польские СМИ также сообщили, что четыре польских аэропорта, включая аэропорты в Варшаве и Жешуве, были закрыты из-за «незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства».

Чуть позже объекты, вторгшиеся в польское воздушное пространство, были идентифицированы властями страны как дроны, причем премьер-министр Туск заявил, что эти дроны принадлежат России. Их количество глава правительства назвал «огромным», сообщив также, что те их них, что представляли прямую угрозу, были сбиты.

Впоследствии представитель МВД Польши назвал конкретные цифры: по его словам, власти обнаружили семь беспилотников и один фрагмент ракеты.

Фото одного из упавших дронов было опубликовано в СМИ.

В результате Туск заявил, что его страна обратилась к НАТО с заявкой на применение статьи 4 Североатлантического договора, которая гласит следующее: «Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Туск добавил, что в рамках этих консультаций Польша попросит союзников увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

Реакция НАТО и других западных стран на инцидент над Польшей

Фото - © РИА Новости

Сама НАТО расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши не как «атаку», а как «преднамеренное прникновение» – об этом со ссылкой на источник в альянсе сообщило агентство Reuters.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал присутствие российских беспилотников в воздушном пространстве Польши «неприемлемым» и призвал Россию положить конец «безрассудному поведению».

Инцидент прокомментировали также власти Литвы. По словам литовского министра иностранных дел Кестутиса Будриса, Литва не располагает доказательствами того, что проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши было намеренным. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что странам НАТО следует воздержаться от эскалации в связи с инцидентом.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер на фоне инцидента пообещал «защищать каждый сантиметр территории НАТО».

Реакция России на обвинения Польши

Фото - © РИА Новости, Владимир Песня

Первым со стороны России инцидент с беспилотниками прокомментировал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено» Андрей Ордаш временный поверенный в делах России в Польше

Он также напомнил, что единственный случай, когда удалось подтвердить происхождение упавшей в Польше воздушной цели, имел место в ноябре 2022 года.

«Ракета была украинская. Она убила двух поляков», — подчеркнул Ордаш.

Чуть позже заявление по теме сделало Минобороны России. В рамках традиционной сводки в своем официальном телеграм-канале ведомство сообщило, что в ходе ночных ударов по Украине объекты для поражения на территории Польши не планировались.

«Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», – уточнили в Минобороны.

Реакция Белоруссии на инцидент в Польше

Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

Ситуацию с беспилотниками в польском небе прокомментировал также начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко.

Он сообщил, что «в ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной» белорусским ПВО «постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон».

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики» Павел Муравейко начальник белорусского Генштаба

Муравейко также сообщил, что белорусские военные находились в контакте с коллегами из Польши и Литвы, оповещая их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран.

«Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины», — заявил начальник Генштаба.

Военный также заверил, что Белоруссия «и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии».