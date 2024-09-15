На Западе узнали о желании Киева прекратить огонь на отдельных участках фронта
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Во время своего визита в Соединенные Штаты украинский президент Владимир Зеленский намерен представить план, включающий согласие Киева на прекращение огня на отдельных участках линии боевого соприкосновения, сообщает «Царьград».
«Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта», — пишет немецкая газета Bild.
План украинский лидер хочет представить главе США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время планирует посетить США, чтобы лично встретится с американским президентом Джо Байденом и просить о разрешении наносить удары по РФ.
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