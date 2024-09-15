На Западе узнали о желании Киева прекратить огонь на отдельных участках фронта

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Bild: Украина хотела бы прекращения огня на отдельных участках фронта

Во время своего визита в Соединенные Штаты украинский президент Владимир Зеленский намерен представить план, включающий согласие Киева на прекращение огня на отдельных участках линии боевого соприкосновения, сообщает «Царьград» .

«Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта», — пишет немецкая газета Bild.

План украинский лидер хочет представить главе США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время планирует посетить США, чтобы лично встретится с американским президентом Джо Байденом и просить о разрешении наносить удары по РФ.

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