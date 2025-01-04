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На Украине депутат оскорбил Зеленского после остановки транзита газа из РФ

Решение Киева о прекращении транспортировки газа из России вызвало волну критики. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук оскорбил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «шизофреником», пишет Газета.ru .

Парламентарий украинского законодательного органа Дмитрук резко раскритиковал действия руководства страны. По его словам, прекращение газового транзита через украинскую территорию негативно сказалось на множестве государств.

«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», — заявил депутат.

Ситуация может иметь серьезные последствия для международных отношений. Бывший сотрудник американской разведки Рэй Макговерн предположил, что недовольство союзников решением Украины способно привести к серьезному кризису в НАТО. По его прогнозам, Североатлантический альянс рискует прекратить существование в ближайшие два года из-за разногласий по газовому вопросу.

Примечательно, что критика в адрес президента Зеленского прозвучала от представителя собственного парламента, что указывает на растущее внутреннее недовольство принятым решением по газовому транзиту.

Ранее аналогичное мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он считает, что спасти Украину можно только определенными договоренностями с Россией.