Украинский президент Владимир Зеленский своим решением прекратить транзит российского газа через страну навредил только самой Украине, а спасти ситуацию можно будет единственным способом — договориться с Россией, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«От перекрытия транзитов через Украину выиграли все, от Нидерландов (порты) до Китая (энергоносители) и США. Проиграли только мы. Причем с какой бы стороны ни посмотреть. И как бы страшно это сейчас для кого-то ни прозвучало, выходом из этой ситуации будут только экономические договоренности с РФ», — написал Дубинский.

Депутат Рады подчеркнул, что не говорит о дружбе между Россией и Украиной. Он говорит о прагматичном соседстве двух стран, без которого одна из них — Украина — совсем скоро развалится.

Чтобы начать процесс прагматичной дружбы, Москве и Киеву нужно достигнуть политических изменений. По мнению депутата, иного пути спасения у Украины не существует.