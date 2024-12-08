Много пакетов из ЦУМа, оружия и золота: появилось видео из бункера семьи Асадов

Telegram-канал Baza опубликовал видеоролик, снятый в укрытии под дворцом младшего брата уехавшего из страны экс-президента Сирии Башара Асада — Махера.

Там показано несколько коротких лестниц, по которым спускались снимавшие и одна длинная с подъемным механизмом. Показали и бронированную дверь, ведущую в хранилище. Там также оборудованы кухня, санузел и место для отдыха.

Человек за кадром говорит, что в бункере много пакетов из ЦУМа, оружия, золота и Коран в золотом переплете.

Махер Асад был вторым человеком в Сирии. Бригадный генерал, который командовал Республиканской гвардией и элитной 4-й бронетанковой дивизией.

Ранее сирийская оппозиция разгромила и разграбила резиденцию свергнутого президента Башара Асада. Сам бывший президент покинул свой пост и страну после переговоров с участниками конфликта. Он дал указание передать власть в государстве мирным путем.