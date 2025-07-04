В Париже похитили владельца банка Anorbank

Неизвестные похитили в Париже и удерживали несколько дней Кахрамонжона Олимова — владельца узбекского банка Anorbank, сообщает RT со ссылкой на Le Monde.

Отмечается, что Олимова освободили только после уплаты выкупа.

Французские правоохранители уже ищут злоумышленников. По данным издания, Олимова избивали и угрожали ему расправой. После похищения на теле банкира обнаружили многочисленные синяки и ушибы.

Ранее в Москве правоохранительные органы задержали известного криминального авторитета из Азербайджана Вагифа Сулейманова, который считается одной из наиболее влиятельных фигур в преступном мире — его считают вором в законе.