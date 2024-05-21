Минобороны РФ: пленный военнослужащий ВСУ выделил недостатки американского MaxxPro

В районе населенного пункта Часов Яр в плен российским военнослужащим сдался Константин Якубцов, наводчик-оператор бронеавтомобиля MaxxPro. Мужчина заявил, что вверенный ему автомобиль оказался неудобным в использовании на территории нашего региона.

MaxxPro предназначен для езды по пустыням, тогда как наша местность слишком рельефная, а в каких-то местах и болотистая. Кроме того, машина очень высокая и заметная, из-за чего ее легко обнаружить в пределах 3 км.

Ранее в Харьковской области в плен добровольно сдались несколько украинских военнослужащих. Они рассказали, что были мобилизованы принудительно. Кроме того, один из военнослужащих отметил низкое качество оборонительных укреплений, оборудовать которые им приходится на свои деньги.