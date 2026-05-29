Число мигрантов в Евросоюзе выросло с 25 млн в начале 2000-х до 64,2 млн в 2024 году. Политолог Владимир Оленченко заявил, что на фоне притока приезжих Европа постепенно теряет идентичность, сообщает kp.ru .

В британском Бирмингеме мэром впервые стал выходец из Пакистана Закир Чодри. В городе, где мусульмане составляют около 30% населения, религиозные лидеры участвуют в официальных церемониях. Лондон уже десять лет возглавляет мэр пакистанского происхождения Садик Хан.

По данным издания, в начале века в ЕС проживали 25 млн мигрантов, в 2010 году — 40 млн, в 2024-м — 64,2 млн. Среднегодовой прирост составляет около 2,1 млн человек. В Германии приезжие получают базовое пособие 563 евро в месяц плюс компенсации за жилье и страховку. Общие расходы достигают почти 50 млрд евро в год.

Ангела Меркель ранее признала: «Наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился».

Ряд резонансных преступлений усилил общественные споры о миграционной политике — от нападений в Кельне до терактов в Ницце, Берлине и Манчестере. Некоторые страны ЕС ужесточают контроль на границах и обсуждают создание центров для проверки мигрантов за пределами союза.

«Европа постепенно превращается в территорию с размытой идентичностью», — заявил политолог Владимир Оленченко.

По его словам, миграция усиливается, а часть политиков делает ставку на поддержку приезжих. Больше всего мигрантов живет в Германии — около 18 млн человек, самая высокая доля — в Люксембурге (52%).

