МИД Турции: Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина пришли к согласию о третьем раунде переговоров по мирному урегулированию конфликта.
«Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу», — сказал Фидан в интервью государственному телеканалу TRT Haber.
Первая встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле прошла 16 мая. Накануне состоялся второй раунд переговоров между Москвой и Киевом. Они длились больше часа. Стороны обсуждали вопросы на русском языке. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия довольна итогами второго раунда.
Подробнее о том, к каким договоренностям пришли переговорщики от Москвы и Киева в Стамбуле, читайте в статье РИАМО.