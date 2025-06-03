МИД Турции: Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина пришли к согласию о третьем раунде переговоров по мирному урегулированию конфликта.

«Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу», — сказал Фидан в интервью государственному телеканалу TRT Haber.

Первая встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле прошла 16 мая. Накануне состоялся второй раунд переговоров между Москвой и Киевом. Они длились больше часа. Стороны обсуждали вопросы на русском языке. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия довольна итогами второго раунда.

Подробнее о том, к каким договоренностям пришли переговорщики от Москвы и Киева в Стамбуле, читайте в статье РИАМО.