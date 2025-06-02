Второй раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле

Второй раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле. Он длился больше часа. Стороны говорили на русском языке, сообщает ТАСС .

По информации РИА Новости, российских журналистов собирают на пресс-подход представителей РФ. До этого сообщалось, что глава делегации России Владимир Мединский может выступить с заявлением для СМИ по итогам переговоров.

Корреспондент RT Константин Придыбайло поделился информацией об организации работы прессы на стамбульских переговорах. Для представителей СМИ в этот раз организовали специальные навесы от солнца, где можно было отдохнуть в тени и выпить кофе — правда, вместо турецкого предлагали только «три в одном».

Ранее политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров заявил, что одна из главных интриг нового раунда переговорного процесса между Россией и Украиной состоит в том, сколько он продлится. Если Киев не скорректировал свою позицию, переговоры долго не продлятся.